VIDEO: Israel ataca oficinas de un portal de noticias en Gaza

GAZA.- Este sábado se realizó otro ataque aéreo por parte de Israel, donde ha derribado un edificio de doce plantas en la ciudad de Gaza. El bloque albergaba apartamentos y oficinas de medios de comunicación como el canal Al Jazeera o la agencia Associated Press (AP).

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

Según un reportero de Reuters, el propietario del edificio había sido avisado de antemano sobre un inminente ataque de misiles y todo el mundo había sido evacuado antes de que los proyectiles impactaran contra el blanco.

Desde el comienzo de las hostilidades el pasado lunes, los ataques israelíes en Gaza han dejado 139 palestinos muertos, entre ellos 39 niños y 22 mujeres, así como un millar de heridos, según datos del Ministerio de Salud de Palestina. Entre los israelíes, al menos nueve personas han muerto, entre ellos niños.

El analista político y consultor internacional Adrián Mac Liman considera que la comunidad internacional no logra movilizar a los políticos para resolver la disputa y sostiene que el Consejo de Seguridad de la ONU, cuya sesión está planeada para este domingo, oculta los conflictos.

Al Jazeera acting director general Dr. Mostefa Souag: "The aim of this heinous crime is to silence the media and to hide the untold carnage and suffering of the people of Gaza." pic.twitter.com/4zc787nPs1