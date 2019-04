Investigan a trabajadores que maltrataban abuelitas en asilo (video)

Agencia

MADRID.- Tres trabajadores de la residencia para adultos mayores de Los Nogales, en Madrid, se encuentran bajo investigación por maltratar a dos de las mujeres que residían en el centro.

De acuerdo a RT, según la Fiscalía, que presentó este miércoles una denuncia ante el juez, estos empleados de la residencia pegaban, amenazaban, insultaban y asustaban a las residentes.

La denuncia fue interpuesta por el hijo de una de las ancianas afectadas, tras obtener imágenes de estos malos tratos grabadas durante varios días con una cámara oculta, a las que ha tenido acceso la Cadena Ser.

Tal como se aprecia en el video, una de las empleadas amenaza a la anciana con "arrancarle la cabeza" y le asusta diciéndole que va a venir "el demonio" para llevársela "al infierno".

En otra secuencia de la grabación se aprecia cómo la empleada le frota por la cara a la residente algo que parece un pañal.

La Fiscalía ha realizado una transcripción de los videos, en la que se recogen momentos tan duros como estos:

"Le quita bruscamente la dentadura postiza a anciana 1 mientras le dice: 'Eh cabrona, a ver, que te quito esto, no se muerde, eh'".

"Tras esta última maniobra y dirigiéndose hacia anciana 2 le dice: 'Y tú igual, como me muerdas es que te arranco la cabeza. Que estoy muy loca'".

"Sale del baño y acerca su mano izquierda a la cara de anciana 2, a quien le manifiesta: 'He meado y me he secado con la mano el chumino'".

Mirando a anciana 2, le dice 'Eh… Te arranco el pescuezo, eh puta'".

"Lanza una almohada a anciana 2, quien está sentada en la silla de ruedas."

"Dirigiéndose a anciana 2, le comenta: 'Te juro que cogería el colchón y te lo tiraría en la cabeza'. Comentario que provoca las risas entre ambos investigados".

"Restriega varias veces un empapador o pañal en la cara de anciana 2".

"Mientras le pone una mano delante de la cara de anciana 2, le manifiesta: '¿Tú quieres que te arranque la cabeza? ¿Eh? ¿Te arranco la cabeza?'"

"Pinza durante algunos segundos la nariz de anciana 2".

"Previamente a salir ambos investigados de la habitación, anciana 2 se queja y esta le contesta: ¿Qué quieres? 'A dormir la mona. Venga, a dormir, que va a venir el demonio ahora'".

El autor de la denuncia ingresó a su madre en este centro en mayo de 2015, y al poco tiempo empezó a detectar que presentaba extrañas heridas, tales como hematomas en diversas partes del cuerpo o hinchazones en rodillas y tobillos.

Tras varias consultas infructuosas a la dirección del centro, y manteniendo sospechas acerca de un posible maltrato, ubicó una cámara sobre las persianas de la habitación en la que vivía su madre.

La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid anunció el miércoles que esperaría a la resolución judicial del caso para decidir si toma medidas. Sin embargo, este viernes el Gobierno regional ya ha propuesto una sanción de 600.000 euros para el centro y la inhabilitación de su directora por cinco años.