Video muestra a Bronny James estable tras sufrir un paro cardiaco

Lebron James Jr., conocido por la mayoría como Bronny, fue dado de alta el jueves 26 tras sufrir un paro cardiaco. Gracias a un video publicado por su padre, Lebron James, pudimos ver que se encuentra mejor de salud.

En la publicación se puede ver al joven de 18 años tocando el piano, mientras se encontraba rodeado de sus hermanos, quienes contemplaban cómo tocaba con delicadeza el instrumento.

El video termina con el jugador de los Lakers refiriéndose a Bronny como ‘un hombre de muchos talentos’.

Lebron aprovechó su publicación, para agradecer el inmenso apoyo que ha recibido por parte de cientos de personas, con respecto a la salud de su hijo.

Diversas celebridades como Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Kevin Hart, también felicitaron a Bronny por su recuperación.

De acuerdo con Lakers Daily, la mañana del lunes, Bronny empezó a sentir un extraño dolor mientras se encontraba entrenando en el Galen Center, con el equipo de basquetbol de la Universidad del Sur de California.

Al notar que estaba teniendo un paro cardiaco, de inmediato su equipo llamó a urgencias y notificó a su familia lo que había ocurrido. Fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai, donde fue atendido por médicos especialistas.

De acuerdo con los medios, los doctores seguirán realizando pruebas para determinar qué causó el paro cardíaco del joven basquetbolista.

Los fanáticos de Bronny esperan que continúe sus actividades deportivas una vez que se recupere al cien por ciento. Por ahora, no existe una fecha establecida para su regreso al basquetbol.

La familia James fue vista este viernes asistiendo al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica, donde también se pudo ver a Bronny, quien se encontraba al lado de su padre.

LeBron out to dinner with his family at Giorgio Baldi last night. pic.twitter.com/TsQkABk1jD