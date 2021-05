VIDEO: ‘Ataque armado y persecución’; conductor evita robo a un camión de valores

SUDÁFRICA.- La cámara de seguridad del interior de un carro de trasporte de valores registró el momento cuando fue atacado con armas de fuego por unos asaltantes el pasado 22 de abril. El conductor del blindado y su copiloto se movilizaban por una carretera cuando fueron sorprendidos por unos motorizados, que realizaron varios disparos desde una camioneta a un costado, que impactaron el cristal y en la carrocería. El intento de atraco sucedió en la ciudad de Pretoria (Sudáfrica).

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q