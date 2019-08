Video: Pánico se apodera de Times Square en NY

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La policía de Nueva York tranquilizó a la gente después de que el fuerte ruido de una motocicleta causara un pequeño susto en Times Square el martes por la noche.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.



We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews @NYPDTimesSquare