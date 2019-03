Video: El Papa no deja que le besen el 'Anillo del Pescador'

Agencia

EL VATICANO.- El día de ayer se viralizó el video que muestra el momento en el que el Papa Francisco quita bruscamente una y otra vez la mano cuando los fieles intentaron besarle el llamado ‘Anillo del Pescador’. Esto ocurrió cuando el pontífice visitó el Santuario de Loreto.

A través de redes sociales surgió un debate para tratar de determinar porque Francisco no dejaba que los fieles, entre ellos varias monjas, le besaran la mano, publicó El Debate.

La primera teoría apunta a que este es un acto de humildad, ya que el Papa no quiere demostrar que es superior permitiendo que otras personas se arrodillen frente a él.

Pero hubo otros que resaltaron que “el respeto al sucesor de San Pedro se demuestra besando el anillo, al margen del hombre que lo lleve”.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo