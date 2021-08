Video: Paranoia e histeria colectiva en EU ante la llegada del huracán “Ida”

ESTADOS UNIDOS.- La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, reiteró este sábado su llamamiento a evacuar masivamente la ciudad ante la llegada del huracán Ida, de categoría 2, que se acerca desde el golfo de México a la mayor urbe del estado estadounidense de Luisiana.

"Lo que me han dicho es que no hay forma de que esta tormenta se debilite. [...] Lo que sabemos es que hoy, ahora mismo, todos deben tomar la decisión de irse voluntariamente, lo cual recomiendo, [...] o permanecer a la vista y refugiarse [...] en un lugar seguro", cita a la alcaldesa el canal local WWL TV. "Prepárense para vientos destructivos, cortes de energía, lluvias intensas, tornados. No hay señales de que [Ida] se esté debilitando y siempre es posible que la tormenta se fortalezca", agregó Cantrell.

16 aniversario de Katrina

Se espera que el huracán azotará la ciudad ya el domingo, justo 16 años después del catastrófico impacto de Katrina. A los habitantes solo les quedan unas pocas horas para evacuarse.

"Termine todos los preparativos antes de que anochezca hoy. Los vientos con fuerza de tormenta tropical podrían llegar ya durante la noche. Si se va, debe hacerlo hoy. Si espera hasta el domingo por la mañana, será demasiado tarde", advierte el Servicio Meteorológico Nacional de EU (NWS, por sus siglas en inglés). [Foto: Twitter - @NWSNewOrleans]

Entre tanto, en las redes se han compartido imágenes que muestran cómo se desarrollan las preparaciones para la llegada del huracán. En particular, en varias carreteras hay fuertes atascos de vehículos que abandonan Nueva Orleans.

Asimismo, los usuarios publican videos de grandes colas en oficinas de alquileres de autos y en el aeropuerto.

Según datos del Centro de Huracanes Nacional de EE.UU. (NHC), actualmente el foco del huracán está a unos 600 kilómetros de Nueva Orleans y se desplaza hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora. Lo acompañan vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora.

En un aviso, el centro indica que al llegar a las costas de Luisiana y Misisipi el huracán Ida podría provocar una "inundación extremadamente peligrosa para las vidas", que en algunos lugares puede alcanzar 2,7 metros o más sobre el nivel del suelo.

