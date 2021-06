VIDEO: Planta química de Illinois arde en llamas tras enorme explosión

ESTADOS UNIDOS.- Esta mañana las alertas sonaron, cuando un incendio se produjo este lunes en una planta química de la localidad de Rockton, Illinois, EU.

Una enorme explosión, provocó la evacuación de los residentes de la zona debido a la posible liberación de sustancias químicas peligrosas, informan medios locales.

De acuerdo con Chemtool Incorporated, a la que pertenecen las instalaciones, el incendio comenzó alrededor de las 07:00 (hora local) y confirmó que "todos en el sitio están a salvo y contabilizados".

The scene of this morning’s explosion at the Chemtool plant in Rockton, seen by neighbors off Fischer Road in South Beloit. Evacuation orders in place for anyone within a mile of the building. ⁦@cbschicago⁩



Photo c/o Lindsey Oswald pic.twitter.com/DP5rX4c8My