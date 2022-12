Por tormenta invernal Elliot, las Cataratas del Niágara se congelan

Las emblemáticas Cataratas del Niágara se han hecho viral no solo por su belleza, sino porque se encuentran totalmente congelado, debido a la tormenta invernal ‘Elliot’ el cual azota a los Estados Unidos y Canadá.

En las fotos que circulan en redes sociales también se puede apreciar como toda “La Gran Manzana” se encuentra bajo la nieve, cuestión que ha traído diversas repercusiones como la cancelación de vuelos en Estados Unidos.

Hasta este momento, 2 mil 755 vuelos fueron cancelados debido al caos que provoca la actual tormenta invernal.

De acuerdo a los datos del Parque Estatal de las Cataratas del Niágara, por ellas fluyen unas 3.160 toneladas de agua por segundo que caen a una velocidad de 10 metros por segundo.

The famous American waterfall also froze!



New York, United States; A view of Niagara Falls that is partially frozen due to extreme cold weather/Jamaran pic.twitter.com/gua9JFY2zX