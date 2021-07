Video: Redes acusan a policía de ‘plantar’ drogas a joven afroamericano

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales quedaron indignadas este fin de semana, tras la difusión de un video viral, donde supuestamente, se muestra cómo un policía estadounidense 'planta' drogas en el coche de un afroamericano al que habían detenido por exceso de velocidad.

En el corto metraje, publicado por el usuario La Savoo en su cuenta de Facebook, se puede observar cómo un agente de policía se acerca al coche y tira en el asiento trasero algo a escondidas.

A suspected race soldier named Officer Matthew Gorney from #Wisconsin is allegedly caught on video appearing to plant drugs on an innocent Black male driver. pic.twitter.com/Cw73DJNjCN