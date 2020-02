VIDEO: Soldado mata a gente en una plaza y lo transmite en Facebook

Bangkok.- Un soldado tailandés abrió fuego el sábado en un centro comercial cerca de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el noreste de Tailandia, matando al menos a 20 personas e hiriendo a otras 31, se estima que las cifras pueden aumentar, según informes de la policía y noticieros locales.

La autoridad de la ciudad de Nakhon Ratchasima dijo vía telefónica que el soldado, mató a tiros a su comandante y a una mujer, además hirió a otra persona dentro de una base militar. Después huyó en un vehículo del ejercito tipo Humvee.

Las fuentes policiales, que hablaron bajo la condición de no ser identificadas por no estar autorizadas a informar, dijeron que el hombre tomó el arma de su base y fue en auto al centro comercial Terminal 21, en el distrito de Muang, disparando contra civiles durante el trayecto. A las 19:20 (12:20 GMT) el gatillero difundió sus actividades desde Facebook Live y se tomó una selfie en la que afirmó estar “muy cansado”.

EXCLUSIVE: Video shows Sgt. Jakkrapanth Thomma inside Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasiman during his shooting rampage that killed at least 12 people. Latest info indicates he's holding 16 people as hostages. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/y8pqfzw0yw — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Videos frente al centro comercial y publicados en redes sociales mostraron a la gente refugiándose en una playa de estacionamiento mientras sonaban disparos.

"Hanuman" police commandos arrive in Korat city after a 40-minute helicopter ride from Bangkok to assist in an operation to kill or capture a gunman who murdered at least 12 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/LZKaa0OMEI — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Hasta el momento los medios locales reportan que la policía y los soldados están intentando atrapar al atacante, a quien según el teniente general, Thanya Kriatisarn, han identificado como Jakrapanth Thomma. Para las 10:30 p.m. (14:30 GMT), al menos 100 personas fueron rescatadas del interior del centro comercial.

Some of those who were trapped inside Terminal 21 mall run away after the ground floor was cleared by special forces. #KoratShooting pic.twitter.com/xI1Ou8lE5b — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 8, 2020

El vocero del ministerio de Defensa, teniente general Kongcheep Tantrawanich, identificó al sospechoso como Jakrapanth Thomma, de 32 años del campamento Surathampithanl.