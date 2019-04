Captan en video a soldados disparando a adolescente maniatado

Agencia

CISJORDANIA.- Un fotógrafo palestino captó cuando un estudiante de 15 años recibió un disparo de soldados israelíes mientras se encontraba detenido, maniatado y con los ojos vendados, durante una protesta.

De acuerdo a El País, el adolescente palestino, que resultó herido en la ingle cerca de Belén (Cisjordania), fue evacuado a un centro sanitario tras varios forcejeos entre los manifestantes y las tropas, que llegaron apuntar con sus armas a quienes acudían en su auxilio. Las Fuerzas Armadas de Israel han abierto una investigación interna para aclarar las causas de un incidente en el que los militares abrieron fuego cuando un muchacho trataba de huir pese a estar reducido.

Osama Hajarja había sido detenido el jueves por participar en una protesta en Cisjordania, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras a vehículos con matrícula israelí de los colonos del asentamiento de Tekoa, al sureste de Belén, a su paso por la colindante localidad palestina de Tuqu. Las imágenes muestran el instante en el que el chico trata de escapar a la carrera –las manos atadas a la espalda, los ojos cubiertos por una pieza de tela– mientras los soldados emprenden la persecución.

Gideon Levy: Israeli soldiers shot bound Palestinian teen because live fire is their only language https://t.co/Ogcja4TljW pic.twitter.com/xhGNj99GIs