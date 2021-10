VIDEO: Testigo de Jehová confiesa que asesino a una mujer

Un hombre testigo de Jehová confiesa a la policía el asesinato hacia mujer, confirmo que la mato hace 10 años y que la culpa no lo dejaba en paz.

Benjamin Moulton confeso haber matado a una mujer hace 10 años en Florida, en el video se puede ver cómo llega el hombre a la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee, con una botella en mano y solicita hablar con el jefe por lo que este sale y lo atiende.

El sujeto confeso al oficial que no podía con la culpa por lo que había decidido a entregarse, relató que le había asesinado en el año del 2011 y que la mujer se dedicaba a la prostitución y se llamaba Nicole Rose Scott, de 29 años.

El video de la confesión ha circulado por las redes sociales en el cual se ve al hombre nervioso, en dicha grabación el hombre le dijo al policía que había encontrado a Jehová por lo que el remordimiento de conciencia no le dejaba en paz.

MANATEE COUNTY: Here is surveillance footage of the moment a man turned himself in to law enforcement to confess to a decade old murder. https://t.co/SwZzRNeuEF pic.twitter.com/qhWj5jEZK4