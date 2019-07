Video: Tiroteo en California deja múltiples heridos

Agencia

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.- Un tiroteo se registró este domingo en el festival anual Gilroy Garlic, en el norte de California, y hay múltiples heridos, según reportan medios locales.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019

Un video posteado por una usuaria de Twitter muestra el momento de caos, poco después de las 6 de la tarde: se ve a personas que corren y gritan que alguien está disparando.

Los primeros reportes de la policía del condado reportan al menos 60 personas heridas.

My heart goes out to all the family’s involved with the horrific crime that happened today in my home town were a quiet and safe town this is just a nightmare.#prayforgilroy #garlicfestival #gilroyactiveshooter pic.twitter.com/2kMbmBljPV — Daniel Potter (@DanielP19378243) July 29, 2019

Los primeros reportes indican que el responsable sería un joven de 20 años, quien disparó a quemarropa contra los asistentes.

El diario San Francisco Chronicle reporta que se comunicaron con el Departamento de Policía y no sabían aún con exactitud el número de heridos. En un comunicado, dijeron: "La escena aún está activa".

Taylor Pellegrini, de 25 años, estaba sentada en una banca cerca de la feria de comida con su novio y dos amigos cuando escuchó el sonido de los disparos, reporta Los Angeles Times. Cuando vio a la gente corriendo, se dio cuenta de que estaba en peligro.

.@ATFHQ agents are responding to the scene of the #GilroyGarlicFestival shooting in northern California #GilroyActiveShooter pic.twitter.com/5Ot6Z6xKU9 — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 29, 2019

"La gente gritaba que alguien estaba disparando, active shooter, active shooter, y algunas personas tropezaron, se cayeron y prefirieron quedarse allí para que las balas no les alcanzaran".

Witnesses are reporting that 2 white men have committed a terrorist attack at #GilroyGarlicFestival in the Bay Area, California. 1 terrorist is dead. 11 or more ppl were shot. Many suspect the shooters are white supremacists. #Gilroy #GilroyActiveShooter pic.twitter.com/CpQSDzJOo3 — Bold Justice (@bold_justice) July 29, 2019

CNN asegura que el atacante aún no se encuentra en custodia de las autoridades.

El festival del ajo es un evento sumamente popular en la zona: dura todo el día y cálculos indican que podrían haber asistido miles de personas.

(Información en proceso)