VIDEO: Tormenta de arena azota y deja 6 muertos en Brasil

Durante los últimos días a través de internet y medios locales dieron a conocer varios videos sobre este fenómeno que se presentó en varias partes de Brasil, en las grabaciones observa las impactantes nubes de arenas que cubren por completo las ciudades.

Los reportes policiacos han confirmo que al menos 6 personas murieron en Sao Paulo de Tupa, durante la tormenta esto debido que los fuertes vientos tiraron árboles, viviendas y dejaron otras destrucciones, los vientos alcanzaron las 62 millas,

Estas tormentas se han originado debido a la sequía que presenta en la región de sureste de Brasil con ella ha dejado sedimentos sobre casas, autos y poblaciones completas cubiertas de arena, en Sao Pablo, algunas personas pudieron captar el momento en que este fenómeno llegaba a las costas.

Miles de usuarios compartieron fotografías y videos de cómo se estaba viviendo al momento este impresionante fenómeno natural, muchas personas asumieron que se trataba de los días finales por su apariencia apocalíptica con un color rojizo, una toma impacta al ver cómo estas nubes cada momento se acercan más desde el mar.

