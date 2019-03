Vuelca ferry y deja más de 50 muertos (video)

Agencia

IRAK.- Por lo menos 54 personas, entre ellos mujeres y niños, perdieron la vida este día en Irak al volcarse un ferry que navegaba por el río Tigris en la ciudad de Mosul, informó el canal Alsumaria.

De acuerdo a RT, se detalla que a bordo de la embarcación se encontraban más de un centenar de personas, en su mayoría padres con sus hijos, quienes se encontraban viajando en el momento del siniestro.

Los pasajeros se encontraban en el barco como parte de las celebraciones del Nouruz —el año nuevo del calendario persa—, que se celebra en varios países de la región y coincide con el equinoccio de primavera.

Los servicios de emergencia ya han rescatado por lo menos a 30 personas y continúan trabajando en el lugar, en espera de localizar más personas con vida.

Por el momento se desconocen las causas del naufragio, que se volvió viral tras difundirse un video.

Advertencia: El siguiente video puede herir su sensibilidad:

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near #Mosul, #Iraq pic.twitter.com/ywndWHzMHW