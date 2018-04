Videos: captan tornado acercarse a Florida

Agencias

FLORIDA.- Desde este domingo el estado de Alabama ha estado lidiando con varios informes sobre tornados y fenómenos meteorológicos, los videos comenzaron a circular en redes sociales y son compartidos por los mismos pobladores.

También te puede interesar: Adolescente mata a su madre con ayuda de sus amigos

De acuerdo con el portal El Debate, un tornado que se convirtió en probable tromba de agua en el área de Fort Walton Beach de Florida ha sido capturado varias veces en video. Varios de ellos han aparecido en Twitter.

El Servicio Meteorológico Nacional ha recibido múltiples informes de tornados, y dos han sido confirmados oficialmente hasta el domingo por la noche, ambos en el condado de Baldwin.

El servicio meteorológico enviará equipos de encuesta para evaluar el daño y hacer confirmaciones oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional en Mobile ha recibido múltiples informes de daños en el área de Fort Walton Beach, que se encuentra en el condado de Okaloosa, Florida.

La oficina del sheriff dijo que había numerosos árboles derribados y líneas eléctricas con daños menores en los edificios en la parte sur del condado.

La tormenta provocó una advertencia de tornado justo después de las 4 p.m. el domingo. Además de la tormenta de Fort Walton Beach, se informaron posibles tornados en Alabama, incluidos Foley, el área de Highland Home en el condado de Crenshaw y el área de Fort Rucker.

View of the possible Ft. Walton Beach #tornado as it was a waterspout about to move onshore. Video taken by Gordon Frye on Santa Rosa Blvd. @NWSMobile pic.twitter.com/MvqSIL9Mf5