Así golpeó el huracán Dorian a las islas Bahamas (Video)

Redacción/SIPSE

NASSAU, Bahamas.- Con vientos máximos sostenidos de 185 millas por hora, Dorian se mantiene como un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (CNH) y es ya el huracán más fuerte en golpear Bahamas en la historia moderna de ese archipiélago.

HURRICANE WARS? Check out this awesome video from the cockpit of a Hurricane Hunter. Looks like something out of Star Wars. Thanks for all you do! (via 53rd WRS) #HurricaneHunters #StarWars #Dorian #HurricaneDorian pic.twitter.com/MkMMx7balX

De acuerdo con información de Univisión, en las últimas horas Dorian ha crecido de tamaño. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se pueden sentir ahora hasta a una distancia de 220 kilómetros.

Condiciones catastróficas se evidencian en las islas Abaco, mismas que se esperan se repitan en Gran Bahama durante la noche de este domingo.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Dorian se acercará "peligrosamente" a la costa este de Florida, y que partes de la península podrían verse afectadas por vientos huracanados y de tormenta tropical.

But the Abacos has been devastated! It's is almost all under water, and Grand Bahamas is about to get the exact same treatment.



Please if you know of any politician's, or media outlets that would be willing to take this on to show the damage happening right now in the Bahamas. pic.twitter.com/WeUxoKqO89