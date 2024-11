Violencia infantil en zonas de conflicto alcanza récord en 2023

Un informe reciente de la ONG ‘Save the Children’ ha revelado una cruda realidad: en 2023, la violencia contra la infancia en áreas de conflicto se disparó hasta niveles sin precedentes.

El documento revela más de 31 mil 700 casos registrados y señala que alrededor de 473 millones de niños, equivalentes al 19 por ciento de la población infantil mundial, vivieron en zonas afectadas por la guerra.

El año 2023 se cerró con una media diaria de 86 delitos contra la infancia, entre los que figuran 31 niños asesinados o mutilados cada 24 horas.

The world is more dangerous than ever for children⚠️



Crimes in conflict reached the highest ever in 2023 - an average of 31 children a day were killed or maimed.



We need immediate & decisive global action at #EVAC to protect children❤️



Read the report➡️ https://t.co/PRNwujTrzC pic.twitter.com/PUsQyFTByM