Virgin Galactic realiza histórico vuelo turístico al borde del espacio

La firma Virgin Galactic llevó al borde del espacio a sus primeros turistas ayer, entre ellos un ex atleta olímpico británico que compró su boleto hace 18 años y un dúo de madre e hija procedentes del Caribe.

Tras un breve vuelo en el que los pasajeros disfrutaron de unos minutos de ingravidez, el avión espacial regresó planeando a la pista de aterrizaje del Spaceport America, en el desierto de Nuevo México.

Watch live: Galactic 02 Spaceflight. Breaking down barriers one spaceflight at a time. Witness Virgin Galactic's #Galactic02 mission, crewed by the first private astronauts who will also become the first Olympian and first Caribbean astronauts in space. https://t.co/PigJ1stFWX