Viruela del mono: OMS confirma 80 casos en 11 países no endémicos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó durante la mañana de este viernes que van 80 casos registrados de la Viruela del Mono (Monkeypox en inglés) en 11 países donde normalmente no se presenta la enfermedad.

La OMS informó que suman un total de 130 casos entre confirmados y en investigación. Hasta el momento la viruela del mono en 11 países donde normalmente no se presenta la enfermedad:

Además, el organismo adelantó que están trabajando con todos los Estados Miembros, oficinas regionales, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), con grupos asesores técnicos (p. ej., Grupo Asesor Técnico y Estratégico sobre Peligros Infecciosos con Potencial Pandémico y Epidémico [STAG-IH ]) , expertos en grupos, Red mundial de alerta y respuesta ante brotes epidémicos (GOARN por sus siglas en inglés ) y otros en la Viruela del Mono.

As always, WHO is working with all Member States, regional offices, @ECDC , @CDCgov , technical advisory groups (e.g. Strategic & Technical Advisory Group on Infectious Hazards with Pandemic and Epidemic Potential [STAG-IH]), expert working groups, @GOARN & others on #monkeypox pic.twitter.com/wRW0g3Ru6M

El organismo mundial adelantó que la viruela del mono se propaga de manera diferente a el Covid-19. Pues esta se propaga entre las personas de muchas maneras:

-Contacto físico con alguien con síntomas.

-Tocar cosas contaminadas con el virus (ropa de cama, toallas, ropa, etc.).

-A través de la saliva, gotitas respiratorias.

Entre los características de la Viruela del Mono, destacan:

- Erupción con ampollas en la cara, manos, pies, ojos, boca, genitales.

- Fiebre.

- Dolores de cabeza.

- Dolores musculares.

- Baja energía.

- Ganglios linfáticos inflamados.

- Aíslese y hable con un trabajador de la salud si tiene síntomas.

- Evitar el contacto piel con piel o cara a cara con cualquier persona que tenga síntomas.

- Limpia las manos, objetos y superficies que se han tocado regularmente.

- Use una máscara si está en contacto cercano.

La OMS señaló que estigmatizar a las personas por una enfermedad NUNCA ESTÁ BIEN. Y un pronto reporte del contagio puede ayudar a poner fin a un brote.

Someone in close contact with an infectious person can get #monkeypox.

Stigmatizing people because of a disease is NEVER OK.



📌 Stigma can be a barrier to ending an outbreak pic.twitter.com/AsnkmAtsx1