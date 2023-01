“Visita a la frontera”, una de las prioridades de Joe Biden al llegar a México

Durante este miércoles el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado que, durante su primera visita a México, tiene como prioridad visitar la frontera sur para hacer declaraciones de lo que sucede y la seguridad que mantiene.

De acuerdo a las declaraciones de Biden planea presentarse en la frontera entre Estados Unidos y México un día antes de presentarse en la décima reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, siendo sede México y de igual manera asistirá el mandatario de Canadá.

En cuya reunión se espera que los temas principales del próximo lunes y martes se hable sobre la inmigración, al ser recibidos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

In the new year, we’re ready to keep fighting for working families and delivering for the American people.



Let’s get to work.