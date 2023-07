Biden llegan a Reino Unido previo a la cumbre de la OTAN

Un toque de pompa y una dosis de política esperan a la escala en Gran Bretaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario hablará de medio ambiente con el rey Carlos III y de la guerra en Ucrania con el primer ministro, Rishi Sunak.

Biden aterrizó en Londres el domingo por la noche camino de la cumbre de la OTAN en Lituania. Está previsto que se entreviste el lunes con Sunak en el 10 de Downing Street antes de dirigirse al Castillo de Windsor para reunirse con Carlos por primera vez desde el funeral de la reina Isabel II en septiembre.

Next week, NATO Leaders will meet to address the most pressing challenges, further strengthen NATO's deterrence and defence and bring Ukraine closer to the Alliance#NATOSummit