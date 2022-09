Brillaron sus ojitos: Putin confirma anexión de cuatro zonas de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin confirmó la anexión de cuatro ciudades de Ucrania invadidas por el ejército ruso, el mandatario aseguró que protegerá a las zonas como parte de su territorio soberano.

Este viernes, Rusia ha ganado una batalla, pues logró estrechar las manos con los líderes de Jersón, Zaporiyia, Donestk y Lugansk, luego de que decidieran unirse al país vecino que comenzó un despliegue militar en Ucrania el pasado 24 de febrero del presente año.

Putin inició el proceso de anexión afirmando que sancionaría las leyes correspondientes a pesar de la condena internacional y protegería las regiones incorporadas “con todos los medios disponibles”.

En un discurso previo a la ceremonia de forma de los tratados para incorporar a cuatro regiones ucranianas a Rusia, advirtió que su país jamás entregará las zonas ocupadas y las protegerá como parte de su territorio soberano.

El presidente de #Rusia, Vladimir Putin se reunió hace unos momentos con los líderes políticos de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Firmaron oficialmente la anexión de los cuatro territorios a Rusia 🇷🇺 pic.twitter.com/fDP9VD89IB — adn40 (@adn40) September 30, 2022

Según la información, las regiones que su anexaron a Rusia equivalen al tamaño de Portugal, aproximadamente y supone el 15% de Ucrania.

"La URSS no existe… No se puede volver al pasado, pero no hay nada más fuerte que la voluntad de estas personas de volver a su patria histórica", expresó Putin en su discurso.

Cabe mencionar que este jueves los mandatarios europeos criticaron la anexión de las regiones ucranianas a Moscú.

Jan Lipavsky, canciller checo, cuyo país ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea, calificó de inaceptable la “anexión unilateral", que fue resultado de “un proceso totalmente falsificado, carente de legitimidad”.

Mientras que el primer ministro italiano Mario Draghi llamó al presidente de Kiev, Volodímir Zelenski vía telefónica para decirle que Italia no reconocerá los referendos.

Mette Frederiksen, primera ministra danesa tuiteó que su país “jamás reconocerá intento de anexión alguno”.

(Con información de AP)