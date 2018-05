Putin presenta a su gabinete oficial de su cuarto periodo

Agencia

RUSIA.- El presidente Vladimir Putin quiere comenzar su cuarto periodo al frente del Kremlin, con un gobierno encabezado por su incondicional subordinado Dimitri Medvediev como primer ministro, cuya nueva composición se dio a conocer este viernes en la residencia del mandatario en Sochi, en la costa del mar Negro.

No puede decirse que no sea un Gabinete renovado –finalmente repiten sólo cuatro de los diez viceprimer ministros y trece de los veintidós ministros–, pero al margen de los cambios cosméticos en la estructura gubernamental, los nuevos responsables de área y titulares de cartera no obedecen a la necesidad de modificar la política que aplicaban quienes perdieron el cargo, ya sea por ser reubicados en otras posiciones de importancia en el esquema ruso de poder o por pasar a retiro.

A diferencia de los cesados, los reubicados más bien perdieron su cartera ministerial por el desprestigio que se ganaron tras haber sido protagonistas de algún escándalo de corrupción, de una pifia monumental o por otra razón que estaba dañando la imagen del Kremlin. Algunos otros, a pesar de tener la misma sombra de sospecha sobre su reputación, sobrevivieron el reajuste del Gabinete.

Los viceprimer ministros son: Anton Siluanov, con rango de primer vicepremier y ministro de Finanzas...

En resumen, los viceprimer ministros son: Anton Siluanov, con rango de primer vicepremier y ministro de Finanzas; Tatiana Golikova; Yuri Trutniev; Olga Golodiets; Vitali Mutko; Dimitri Kozak; Yuri Borisov; Aleksei Gordieyev; Maksim Akimov y Konstantin Chiuchenko.

Las piezas clave del anterior gobierno conservan su puesto, entre otros: Serguei Shoigu, Defensa; Serguei Lavrov, Relaciones Exteriores; Vladimir Kolokoltsev, Interior; Maksim Oreshkin, Desarollo Económico; Aleksandr Novak, Energía; Denis Manturov, Industria y Comercio; Veronika Skvortsova, Salud Pública; Vladimir Medinsky, Cultura.

Dos nuevos ministros llaman la atención: Dimitri Patrushev, Agricultura, hijo del secretario del Consejo de Seguridad Nacional y ex director del Servicio Federal de Seguridad, Nikolai Patrushev, y Yevgueni Sinichev, Situaciones de Emergencia, ex guardaespaldas de Putin.

Y salen del gobierno, por mencionar sólo a los más conocidos, los viceprimer ministros Igor Shuvalov, Dimitri Rogozin, Arkadi Dvorkovich, Aleksandr Jloponin y Serguei Prijodko.

También se van los ministros Vladimir Puchkov, Situaciones de Emergencia; Nikolai Nikiforov, Comunicaciones; Mijail Abysov, ministro sin cartera; Mijail Men, Construcción; Maksim Sokolov, Transporte; y Aleksandr Tkachov, Agricultura.

Con información del portal de noticias La Jornada