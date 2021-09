El volcán Cumbre Vieja tras arrasar todo a su paso reduce su actividad

Un volcán en la isla española de La Palma, que ha sepultado más de 500 construcciones y desplazado a unas 6 mil personas desde que hizo erupción la semana pasada, disminuyó su actividad el lunes.

Sin embargo, los científicos señalaron que era demasiado pronto para dar por terminada la fase eruptiva y las autoridades pidieron a los habitantes permanecer bajo techo para no inhalar las peligrosas emisiones de la lava cayendo al mar.

La lava ha cubierto más de 230 hectáreas y destruido unos 18 kilómetros de carreteras, según Copernicus, el sistema de monitoreo por satélite de la Unión Europea.

Volcanic eruption in La Palma, Canary Islands. First major eruption since 70s and btw at-least one of those natural events we don’t have to link it back to Climate Change, #erupcionlapalma



pic.twitter.com/jQeaEun8DF — Energy Blogger (@energy_blogger) September 20, 2021

La roca fundida ha destruido viviendas, escuelas, iglesias y centros de salud, así como infraestructuras de regadío para las plantaciones de plátanos de la isla, que proporcionan un tercio de los empleos. No se han reportado muertes ni lesiones graves en la erupción volcánica.

🇪🇸#ESPAÑA | Momento que colapsó el campanario de la iglesia de Todoque tras ser alcanzado por la lava del volcán 🌋Cumbre Vieja.



🇮🇨#Canarias #LaPalma #ErupciónLaPalma pic.twitter.com/ZqvzJzi8m9 — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 26, 2021

La columna de ceniza que emergía del respiradero principal que se abrió el 19 de septiembre se detuvo el lunes temprano, según imágenes en vivo de la cordillera Cumbre Vieja transmitidas por la televisión pública de Canarias.

Los vecinos de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa recibieron instrucciones de permanecer en interiores, con puertas y ventanas cerradas.

La velocidad de las coladas de lava ha aumentado desde el domingo, cuando lava más fluida empezó a bajar por una ladera empinada hacia los acantilados costeros. La colada estaba a unos 800 metros del mar el lunes por la mañana, según las autoridades.

[14:53h UTC+1] Here is the latest drone footage of the lava from the vulcano in #LaPalma #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/niBlQkHZoX — Roger (@efadi_LP) September 27, 2021

Entre tanto, las autoridades en la isla advirtieron a los residentes de cuatro poblaciones que permanecieran a cubierto para evitar los gases tóxicos que podrían liberarse cuando la lava, que está a más de 1.000 grados Celsius llegue a las aguas del Atlántico, que rondan los 20 grados Celsius.

El choque térmico produce nubes de vapor de agua con ácido clorhídrico y pequeñas partículas de vidrio volcánico que pueden provocar irritaciones en la piel, los ojos y el sistema respiratorio, según los científicos.

