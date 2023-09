Volcán Kilauea entra en erupción por tercera vez en 2023

El volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, ha entrado nuevamente en erupción después de tres meses de baja actividad sísmica, según datos del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La erupción, que es la tercera que se registra este año, comenzó su actividad alrededor de las 3:15 de la tarde del domingo.

Hasta el momento, la erupción se ha concentrado en el cráter de Halemaumau del volcán, que se encuentra en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Kilauea summit eruption continues. Fissure on the dropped down (top of image) within caldera, lava flows into Halemaumau crater & lava lake.

