Nuestros músicos usan chaleco antibalas: Zelensky aparece en los Grammys

Este domingo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky apareció en la gala de los Grammys 2022 emitiendo un mensaje emotivo antes de la presentación del compositor Jon Legend, quien apareció con dos artistas y una poeta ucraniana.

A través de un video, el mandatario de Ucrania emitió un mensaje sobre todos los daños que ha dejado el conflicto militar entre Rusia y su país.

"¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada", dijo Zelensky en un emotivo discurso antes de presentar al compositor "Nuestros hijos dibujan cohetes en picado, no estrellas fugaces", lamentó Zelensky.

El presidente aseguró que tras esta “guerra” más de 150 niños han muerto y las familias se mantienen en refugios antibombas.

"Más de 400 niños han resultado heridos y 153 han muerto. Y nunca los veremos dibujar. Nuestros padres están felices de despertar en la mañana. En refugios antibombas, pero vivos.

El mandatario apuntó que los artistas portan chalecos antibalas en lugar de trajes de gala.

"Nuestros seres queridos no saben si volveremos a estar juntos de nuevo. Esta guerra no nos deja escoger quién sobrevive y quien se queda en el eterno silencio. Nuestros músicos usan chaleco antibalas, en vez de esmoquin. Cantan a los heridos, en los hospitales".

Esos músicos, subrayó, "cantan incluso para quienes no los pueden escuchar. Pero la música, señaló el mandatario ucraniano, se abrirá paso de todos modos".

Zelensky aseguró que los ucranianos luchan para defender su libertad de vivir, amar y soñar.

Ucrania, dijo, combate con Rusia, que "trae un horrible silencio con sus bombas. El silencio de la muerte".

"¡Llenen el silencio con su música! Llénenlo hoy. Para contar nuestra historia. Digan la verdad acerca de esta guerra en sus redes sociales, en la TV. Apóyennos en todos los sentidos posibles. En todos, menos con el silencio. Y entonces, la paz llegará. A todas nuestras ciudades que la guerra está destruyendo: Chernigov, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol y otras. Ya son leyendas. Pero sueño que que vivan. Que vivan libres, como ustedes en el escenario de los Grammy".

Legend estrenó al piano la balada "Free" (Libre) junto a Lyuba Yakimchuk, una poeta ucraniana originaria de la región del Donbás que abandonó el país hace unos días.

"Protege a mi marido, mis padres, mi hijo y mi madre patria", fue una de las frases que recitó Yakimchuk en inglés.

El escenario de los Grammy se iluminó con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana, mientras las pantallas proyectaban imágenes del conflicto armado.

⚡️Ukrainian artists, Zelensky address audience at the Grammys.



President Volodymyr Zelensky addressed the audience in a pre-recorded video, wherein he said:“We are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. The dead silence. Fill the silence with your music.” pic.twitter.com/DrUzTNqsDO