Votaciones 2022: Los colombianos elegirán presidente y nuevos senadores

Los colombianos votarán este domingo para renovar el Congreso y definir los candidatos presidenciales de tres coaliciones políticas en unas elecciones clave para la disputa por la presidencia y la gobernabilidad del siguiente mandatario.

El registrador nacional, Alexander Vega, dio inicio oficial a los comicios en los 12 mil 500 puestos de votación habilitados en el país para que los “colombianos voten libremente” e indicó que el escrutinio iniciará a partir de las 4 de la tarde.

Los colombianos deberán elegir 108 senadores y 187 representantes a la Cámara. Diez de estos escaños serán para el partido Comunes, creado por exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que firmaron un acuerdo de paz en 2016 con el Estado colombiano.

Otros 16 escaños estarán por primera vez destinados para representantes de las víctimas del conflicto armado interno. Dos escaños más serán para el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia que ocupen el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

El presidente Iván Duque, quien entregará el poder en agosto, votó en la mesa número uno del Capitolio Nacional e invitó a los ciudadanos a rechazar la “división, la polarización, el populismo, la posverdad, la demagogia” y elegir a quienes tengan “propuestas viables”. Duque, crítico del proceso de paz con las FARC, calificó como “histórica” la presencia de las víctimas en el Congreso e indicó que “era realmente impensable que solamente se le hubiera dado cabida a victimarios”.

Ataques con explosivos en Colombia ante votaciones

Al inicio de la jornada de votación el ejército reportó dos ataques con artefactos explosivos en zonas rurales de los departamentos de Meta y Caquetá en los que murieron dos militares y otros dos resultaron heridos. Las autoridades investigan los hechos y no atribuyeron la responsabilidad a ningún grupo al margen de la ley.

En Colombia persisten grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC liderada por quienes abandonaron el acuerdo de paz y el grupo narcotraficante Clan del Golfo. Las autoridades han desplegado un dispositivo militar y policial de 240 mil personas en todo el territorio y aseguraron que custodian especialmente las zonas rurales durante los comicios.

Tres corrientes políticas en Colombia

Tres corrientes políticas se someterán a consultas interpartidistas, un mecanismo con el que a través del voto ciudadano se eligen candidatos únicos a la presidencia. Los ciudadanos podrán votar por solo una de las consultas que representan el espectro político: la derecha con el Equipo por Colombia, la izquierda con el Pacto Histórico y el centro con la Coalición de la Esperanza.

En la coalición de la derecha compiten los exalcaldes Alejandro Char, Federico Gutiérrez y Enrique Peñalosa y los exsenadores David Barguil y Aideé Lizarazo. En la coalición de centro los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Amaya, el académico Alejandro Gaviria, y los excongresistas Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.

Mientras que en la coalición de izquierda los analistas señalan que no habrá sorpresas y el ganador sería el exsenador Gustavo Petro, quien lidera las encuestas generales, y compite con otros candidatos menos conocidos a nivel nacional como la líder social Francia Márquez, el exgobernador Camilo Romero, la representante indígena Arelis Uriana y el líder cristiano Alfredo Saade.

Visiones de cada corriente política

Paola Montilla, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, dijo a The Associated Press que cada bloque está apelando a pilares distintivos: la derecha a la libertad económica y el conservadurismo social como la importancia de la familia o la no legalización de la droga; la izquierda al fin de la pobreza, igualdad y una mayor distribución; y el centro a disminuir las desigualdades a través del Estado sin desconocer la importancia del mercado.

Los tres candidatos que ganen las consultas interpartidistas irán a la primera vuelta presidencial a celebrarse el 29 de mayo. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50% del total de los votos deberán convocar a una segunda vuelta de comicios un par de semanas después en la que competirán solo los dos que hayan logrado la mayor votación.

