Avión con 191 personas a bordo se parte el dos al aterrizar en India

India.- Un avión, con 191 personas a bordo, de la aerolínea Air India Express se partió en dos al salirse de la pista al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Kozhikode, en Karipur.

El fuselaje de la aeronave se dividió al caer el un paso a desnivel, según las primeras informaciones recogidas por cadenas de televisión de la zona.

Las autoridades todavía no han dado a conocer el número de decesos ni de personas heridas pero ya se realizan las operaciones de rescate en el lugar.

Se sabe que quienes viajaban en el vuelo AXB1344, que iba de Dubai a Calcuta, y resultaron con lesiones ya reciben atención en hospitales cercanos.

De acuerdo con medios locales, la aeronave se partió en dos y los restos se esparcieron a lo largo de la pista.

El accidente tuvo lugar en medio de fuertes lluvias que han afectado a ala región.

De acuerdo con la cadena de noticias Asian News International, no se reportaron incendios al momento del aterrizaje.

En el avión viajaban 174 pasajeros, 10 bebés, dos pilotos y cinco tripulantes de cabina, según informes iniciales proporcionados por el Ministerio de Aviación Civil.

