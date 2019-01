1000 vuelos cancelados en EU por Vortex Polar

Estados Unidos.- Más de 1,000 vuelos fueron cancelados debido ala ola de frío extremo con temperaturas muy por debajo de los cero grados, informaron medios locales

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó este martes que “las temperaturas peligrosamente frías y potencialmente récord” que se han registrado desde el lunes por el Vortex Polar continuarán hasta el jueves en una docena de estados.

Hay 977 cancelaciones de vuelos y 143 retrasos, de acuerdo con FlightAwarw.com

Durante las horas de nevadas previstas, la aerolínea disminuirá estratégicamente su carga de vuelo para mitigar las demoras y mantener la operación en movimiento, indicaron en un comunicado de la aerolínea.

"La nieve y el hielo cubrirán incluso el Deep South de martes a miércoles, lo que hará que los viajes sean increíblemente difíciles y posiblemente sean paralizantes", señaló Fox News. Watch the latest video at foxnews.com​

Delta Air Lines, con sede en Atlanta, canceló 170 vuelos a Atlanta el martes, indicó Atlanta Journal-Constitution.

Desde el lunes el frío extremo causó el cierre de escuelas en Minnesota, Wisconsin y Michigan, así como de oficinas y numerosos negocios. En Chicago fueron cancelados cientos de vuelos en dos aeropuertos.

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional de Cancún solo se han presentado retrasos en los vuelos hasta el momento.

Different aircraft have different parameters and allowances concerning the type of weather conditions they can safely fly in. Many different types of aircraft can be scheduled to take off or land at the same airport and different weather conditions can affect them differently.