Declaran estado de emergencia en Washington por Florence

WASHINGTON.- La capital norteamericana se prepara a contrarreloj para recibir los embates del huracán Florence, cuyas primeras ráfagas luego de que desate su furia sobre la costa Este de Estados Unidos podrían llegar en las próximas 48 horas y provocar un desastre natural de proporciones todavía difíciles de precisar.

De acuerdo con el portal Infobae, las autoridades locales aún no ordenaron evacuaciones, pero advirtieron de lluvias torrenciales, fuertes vientos e inundaciones, y urgieron a los residentes a tomar todos los recaudos necesarios.

Toda la atención está puesta en el curso que siga Florence, que alcanzó la categoría 4 sobre las aguas del Atlántico, y en cómo evolucione una vez que toque tierra, en algún punto entre Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Si el huracán se dirige hacia la capital y mantiene su fuerza actual, sería la primera vez que un fenómeno de semejante potencia golpea la zona, aunque las proyecciones indican que podría bajar a categoría 3. A partir de la noche del jueves se esperan ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, lluvias torrenciales durante tres o cuatro días y grandes acumulaciones de agua en algunas partes de la ciudad y los alrededores.

