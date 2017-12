Cae un vagón de tren desde un paso elevado en Washington

Agencia

Estados Unidos.- Un tren de pasajeros ha descarrilado mientras transitaba en un paso elevado, provocando la caída de uno de sus vagones sobre una concurrida autopista. El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Seattle en el estado de Washington, EE.UU., según reportes locales.

The train has derailed. Emergency crews are on the scene. Massive damage. People are hurt. pic.twitter.com/f62gjUrZN1

Un operativo de emergencia a gran escala ha sido puesto en marcha tras el incidente. No ha trascendido información oficial sobre víctimas mortales o heridos, pero un periodista local informa que las autoridades no descartan "una gran cantidad de víctimas" por el incidente.

Según comunicó el Departamento de Transporte del estado de Washington, todos los carriles de la autopista I-5 en la localidad de Mounts Road han sido cerrados. Un operativo de emergencia a gran escala ha sido puesto en marcha tras el incidente.

De acuerdo con el portal de noticias AP, las autoridades han confirmado la presencia de "heridos y víctimas mortales", sin especificar la cifra. Un periodista local informaba de que podría tratarse de "un número elevado".

Se trata de un tren que inauguraba una nueva ruta hacia la ciudad de Portland, Oregon, según informes en redes sociales. Por su parte, la empresa Amtrak, proveedora del servicio de transporte, afirma estar al tanto del percance.

#BreakingNews high speed @Amtrak train hanging over I-5 at Mounts road. First responders treating this as a mass casualty incident. No official word on injuries yet. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/bSXstBQNdJ