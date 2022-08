La cadena de comida rápida Wendy’s dejará de poner lechuga en sus sandwiches en sus locales de Michigan, Ohio y Pensilvania luego que varias personas se enfermaron tras ingerirlos.

Las autoridades sanitarias avisaron el viernes que están tratando de determinar si la lechuga fue la causa del E. coli que afectó a por lo menos 37 personas. Investigan también si ese tipo de lechuga fue servida también en otros restaurantes.

E. COLI OUTBREAK UPDATE: Investigators are working to confirm source. Many sick people ate sandwiches with romaine lettuce at Wendy’s restaurants in OH, MI, & PA. Wendy’s has removed romaine used in sandwiches from locations in the region. https://t.co/ARu54vuGUi pic.twitter.com/kVaauRHpxv