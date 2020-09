(VIDEO) “Las 24 horas es dolor”, narra el afroamericano baleado por un policía en EEUU

Wisconsin.- Jacob Blake habló públicamente por primera vez desde que un policía de Kenosha, Wisconsin, le disparó varias veces por la espalda, y dijo que está en constante dolor debido al tiroteo, mientras los médicos creen que quedará paralizado de la cintura para abajo.

El sábado, Ben Crump, abogado de la familia de Blake, publicó en Twitter el video donde Blake dice desde su cama de hospital: “Veinticuatro horas, las 24 horas es dolor, nada más que dolor. Duele respirar, duele dormir, duele moverse de lado a lado, duele comer”.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj