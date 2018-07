Toronto ya no tiene lugar para más refugiados

Agencia

TORONTO, Canadá.- La mayor ciudad de Canadá, Toronto, ya no puede recibir a más asilados y refugiados según advirtió su alcalde, ya que las instalaciones asignadas para recibir a los potenciales solicitantes están a su máxima capacidad.

El alcalde John Tory señaló este martes que se han agotado los lugares, los recursos y el personal, por lo que pidió ayuda a las provincias y al gobierno federal para que reciban a los nuevos reubicados.

"Necesitamos ayuda (...) sencillamente ya no tenemos los recursos para hacerlo solos", dijo Tory. "Esta presión ya no tiene precedentes", agregó. El reporte elaborado por la administración interina de la ciudad dice textualmente: "El sistema de refugios de la ciudad de Toronto ya no puede manejar la presión por más tiempo" para luego añadir: "La situación es ahora urgente".

De acuerdo En una rueda de prensa, el alcalde indicó que la ciudad ha hecho "esfuerzos heroicos" para dar techo a los solicitantes de refugio, pero que desde ahora no pueden hacerlo solos.

El número de inmigrantes que está cruzando la frontera sur desde Estados Unidos se eleva a más de 30,000 desde que llegó a la Casa Blanca el presidente Donald Trump.

Toronto actualmente acoge a unos 3,000 refugiados y solicitantes de asilo en hoteles de la ciudad y dormitorios de universidades, según explicó el alcalde Tory.

De acuerdo a un reporte de la administración de la ciudad, el número de solicitantes de refugio y asilo que usan el sistema de refugios aumentó de 459 en 2016 a 3,209 para junio de 2018.

Tory indicó que los gobiernos provinciales o el federal han suministrado fondos a la ciudad para asistirla con el costo de alojamiento.

En todo caso, en respuesta al alcalde, el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, reiteró el compromiso federal para proveer 50 millones de dólares canadienses a todas las ciudades del país para hacer frente a los costos de ofrecer vivienda provisional a los solicitantes de asilo y refugio. De ese monto, unos 11 millones van a la provincia de Ontario, donde está Toronto.