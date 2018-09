¿Lujo? Conoce los zapatos valuados en 17 millones de dólares

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En Dubái hay personas sumamente ricas, eso no es raro. El país es reconocido por su economía y se encuentra por encima de muchos otros.

Lo diferente de sus residentes a comparación de otros es el extravagante estilo de vida que llevan día a día, informó Excélsior en su versión digital.

El país cuenta con el edificio más alto, el centro comercial más grande, el jardín de flores más impresionante, los hoteles más caros, acuarios enormes y las mascotas más exóticas.

También te puede interesar: Ex presidente de Ecuador, investigado por presunto secuestro

Está claro que sus habitantes gritan riqueza y ostentación a cada paso que dan.

Recientemente se dio a conocer que crearon los zapatos más caros del mundo. El par de 'stilettos' bautizados como 'Diamante de pasión', fueron diseñados como parte de la colección de calzado de lujo de Jada Dubái y está adornado con piedras preciosas.

Y sí, obviamente su precio no es nada bajo, están valuados en 17 millones de dólares.

Las zapatillas serán presentadas públicamente este miércoles en el hotel Burj Al Arab, según informa The National.

Los tacones color dorado incluyen acabados en oro, un tipo de diamante totalmente incoloro de 15 quilates y sus detalles están hechos con un total de 236 diamantes de menor tamaño.

Luxury is in the details – it’s in the heel and sole, and in the Rs 123 billion upper. Dubai-based #JadaDubai & Passion Jewellers have designed the world’s most expensive & exclusive pair of shoes from gold, hundreds of diamonds, including 2 stunning 15-carat D-flawless diamonds. pic.twitter.com/OLjc4JOIE4