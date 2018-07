Zapatos de un profesor Simbolizan la crisis en Venezuela

Agencia

CARACAS, Venezuela.- José Ibarra Orellanes, profesor de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en Trabajo Social y Especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Msc. En G&D y Doctorante en Salud Pública, subió a su cuenta de Twitter el par de zapatos rotos con los que con orgullo se traslada día a día a dar clases, sumergido el país en una crisis que vuelve imposible pará él repararlos, pues le costaría cuatro veces su salario mensual.

Yo voy para mi quinto título universitario y no tener dinero para cambiar unas suelas o poder comprarme un par de zapatos me dio rabia", comentó como respuesta a los cientos de personas que se han acercado a él mediante redes sociales para darle ánimo.

Ibarra reveló que "el sueldo de un profesor universitario en el mes de junio fue de 0.89 centavos de dólar. Mientras que una familia pobre en Amércia Latina es definida como aquella que sobrevive con 2 diarios. Los colegas mexicanos ganan 59 la hora".

Tras subir un tuit con la siguiente frase, detonó un fernómeno de solidaridad digno de verse:

"No me da pena decirlo: con estos zapatos me traslado a la #UCV a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela pues sale en 20 millones".

A partir de la publicación lo que se generó fue una cadena de favores, pues la gente en redes sociales le comenzó a hacer llegar su intención de obsequiarle unos zapatos, pero han sido tantas las muestras de cariño que ahora se ha formado un colectivo para entregar zapatos en buen estado a quienes los necesiten.

"El tuit fue un estallido de frustración y lo puse porque como no me seguía mucha gente pensé que pocos lo verían, pero he recibido doce pares de zapatos, de los cuales ya done nueve, ropa y dinero", declaró.

"Gracias a todos por su solidaridad con el gremio docente, luchamos por un sueldo digno, tener las condiciones para impartir clase. Darle calidad a nuestros estudiantes. Luchamos por una Venezuela libre y próspera donde se nos permita ejercer con dignidad.

"Sólo Les pido que hagamos visible la situación de los docentes a nivel nacional. Y que sepan que seguimos luchando por mejores condiciones laborales, mejores sueldos para el desarrollo de la vida y la adquisición de aquellas cosas que necesitamos".

Estas son algunas de las frases que le han escrito al profesor Ibarra:

"Eres un ser grande. No te hace tu exterior, sino la fuerza del espíritu que aún en la más grande adversidad no se quiebra. El que se levanta tras la caída, limpia sus rodillas, y de cara a la vida continúa caminando sabiendo que aclarará finalmente el día".

"Pronto saldremos de esto. Recordaremos estos malos momentos como algo sin importancia. Gracias por no irse del pais, me aterra pensar que nos quedamos sin profesores calificados en nuestras mejores universidades. Ya las universidades privadas se estan quedando sin docentes".

Hay, por supuesto, quien le reprocho haber perdido la dignidad al publicar las imágenes de la miseria.

El profesor Ibarra, quien le demuestra al mundo la grandeza en plena crisis, remató:

"Nosotros los docentes damos la lucha, vamos a marchas, llamamos a paros, luchamos contra este régimen. Vamos a las comunidades a trabajar con ellas. Pero no pueden llamar debilidad a la necesidad humana y al hecho de compartirla".