Zelenskyy en Canadá: busca apoyo crucial para Ucrania

La noche del jueves 21 de septiembre, Volodymyr Zelenskyy aterrizó junto a su esposa en Ottawa, Canadá para dar inicio a las conversaciones con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con respecto a su respaldo en su conflicto con Rusia.

Trudeau y su equipo, le dieron la bienvenida a Zelenskyy y su esposa en el aeropuerto.

Al respecto, el presidente ucraniano publicó en la red social X, que espera que las conversaciones con Trudeau sean beneficas para ambas naciones.

Arrived in Canada. I look forward to holding talks with @JustinTrudeau on defense cooperation, the Peace Formula, and other topics. We will sign important bilateral documents that will strengthen our economic ties. I am also going to meet with the Governor General of Canada,… pic.twitter.com/oqZvK2QVQN

Cabe destacar que es la primera vez que Zelenskyy visita Canadá, desde que inició el conflicto armado con Rusia, a pesar de que el gobierno canadiense destinó poco más de 8 mil 900 millones de dólares canadienses (6 mil 600 millones de dólares estadounidenses) para defensa ante los ataques armados rusos.

Durante una reunión, Zelenskyy agradeció todo el apoyo que Canadá le ha brindado a su país.

Zelenskyy in Canada: "I'm thankful to you, your government, and of course to all the Canadians. I have a lot of warm words and thanks to say from Ukraine to you, to your beautiful country." pic.twitter.com/QR8uXZyzbe