Zoológico de Venezuela da la bienvenida a leones blancos

Tras años de experimentar un deterioro sostenido por falta de presupuesto, el zoológico de Caricuao en Caracas se esfuerza por recuperar su antiguo esplendor y da la bienvenida a cuatro cachorros de leones blancos, lo que pareciera atraer a visitantes que habían dejado el lugar en el olvido.

Con la presencia de los felinos, entre otros animales, los administradores del lugar aspiran a que el parque de 630 hectáreas se convierta en un lugar atractivo para visitar.

El arribo de los leones blancos, nacidos hace dos años, es fruto de los enlaces que realiza el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, con otros zoológicos de mundo para aumentar el número de ejemplares y fortalecer los parques venezolanos, dijo el coordinador del parque de Caricuao, Jesús Hidalgo. Actualmente el zoológico cuenta con 400 ejemplares y 55 especies, entre las que resaltan canguros, hipopótamos, leones, jaguares y dromedarios, añadió.

Hidalgo atribuyó a la presencia de los leones blancos el repunte de casi 400% de las visitas durante el domingo pasado, justo cuatro días después que el presidente Nicolás Maduro anunció que los animales estaban en el país. El domingo pasado unas 8.000 personas acudieron al parque. Los visitantes de entre 12 y 65 años pagan cerca de 50 centavos de dólar por boleto y el resto ingresan gratuitamente.

Como muestra de sus progresos, el zoológico ubicado a unos 18 kilómetros al suroeste del centro de Caracas presta servicios de hospital y cuarentena de animales recién llegados y que luego serán transferidos a otros espacios del país. También imparte formación en educación ambiental, conservación, reproducción e investigación, dijo el zoólogo y profesor universitario Miguel Nieves, del Departamento de Zoología del parque, encargado de ambientar la exhibición y adecuarla lo más parecido a su hábitat natural. Nieves resaltó que los leones blancos no son albinos, sino que su color se debe a una rareza genética.

De los cuatro leones blancos que llegaron en abril desde un zoológico de República Checa, uno ya fue trasladado al Parque Zoológico Chorros de Milla, ubicado en la ciudad andina de Mérida. Otros dos, aún en cuarentena, tienen como destino el Zoológico Las Delicias en la vecina ciudad central de Maracay, mientras el cuarto, llamado Koba, será la pareja de la leona llamada Sarlatový —escarlata en checo-. La leona de un año arribó al país meses antes y ya está a la vista del público.

“No había visto a la Leona nueva (Sarlatový), me parece que está muy linda y me parece que es bueno que incrementen más animales en el parque ya que muy poca gente venía porque ya no había animales”, dijo el jueves Neyeska Portillo, de 39 años, mientras recorría el zoológico en compañía de su hija y nietos. “De verdad que ahora sí provoca venir al parque”, añadió Portillo, quien vive tan cerca del zoológico que desde su casa se escucha cuando rugen los leones.

El presupuesto y la gestión de los zoológicos mermaron drásticamente en años recientes. En consecuencia, la mayoría de los animales en los zoológicos locales llegaron a tener una dieta deficiente. Las condiciones parecieran haber mejorado en la actualidad.

La economía venezolana, según el presidente, también ha mostrado ligeros signos de mejoría.

La caída de la producción petrolera a sus niveles históricos más bajos y las sanciones financieras de Washington para presionar la salida de Maduro del poder han afectado severamente las arcas del gobierno. Venezuela --que por cuatro años estuvo sumida en una hiperinflación de cuatro dígitos, signada por un incremento de precios de bienes y servicios en más del 50% al mes-- comenzó a disminuir el índice inflacionario el año pasado. Esa desaceleración en parte es atribuida a la decisión de la administración de Maduro de flexibilizar el control de cambio vigente desde 2003, permitiendo la libre circulación del dólar desde mayo de 2019.

(Con información de AP)