Zoológico refugia a gato serval que llevaba cocaína en su interior

La historia de ‘El gato de la cocaína’ se ha hecho viral en internet, luego de que especialistas dieran a conocer que llevaba en su sistema una gran cantidad de droga, ya que era utilizado por su dueño para tráfico de drogas duras.

El gato serval africano de aproximadamente 18 de kilos de peso, fue encontrado por las autoridades tras haberse fugado el pasado 28 de enero, cuando policías de Ohio detuvieron a su dueño quien fue reportado por habitantes de la zona residencial de Oakley, quienes indicaron que el sujeto poseía un animal exótico.

Por lo tanto, Ray Anderson, de la fundación Cincinnati Animal CARE, hicieron un operativo de rescate dónde el felino llamado ‘Amiry’ saltó del coche donde viajaba con su dueño, se fracturó una pata, misma situación que provocó su agitación y captura.

Una vez que Amiry fue llevado para recibir atención médica a Cincinnati Animal CARE, el equipo hizo una prueba de drogas en la que determinaron que Amiry tenía cocaína en su sistema.

No es la primera vez que Cincinnati Animal CARE —que ha estado operando como el albergue animal del condado— tiene un animal salvaje que da positivo a drogas. En 2022, el grupo recibió a un mono capuchino llamado Neo que tenía metanfetamina en su sistema.

Finalmente, Anderson confirmó que el dueño de Amiry cedió la custodia del felino a Cincinnati Animal CARE antes de que fuera puesto bajo el cuidado del zoológico de Cincinnati.

Cincinnati Zoo is taking care of a serval cat, who got tested positive for Cocaine. Animal CARE stated that cat was recused back on 28 Jan from a Cincinnati neighborhood in severe condition. Later own reports showed that Cat was on cocaine.#Cat #Ohio #Cocaine pic.twitter.com/2Eos1I9J6b