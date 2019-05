Zuckerberg sacrifica privacidad de usuarios por clics

Agencias

Estados Unidos.- Uno de los cofundadores de la red social Facebook, Chris Hughes, acusó a Mark Zuckerberg, de haber sacrificado la privacidad de los usuarios con el objetivo de obtener beneficios de sus "clics".

"Es hora de desmantelar Facebook", escribió Hughes en un artículo de opinión publicado por el periódico estadounidense The New York Times.

"Mark es una persona buena y amable. Pero estoy enojado de que su enfoque en el crecimiento lo llevó a sacrificar la seguridad y la cortesía por unos clics".

"Estoy decepcionado conmigo mismo y con el primer equipo de Facebook por no pensar más en cómo el algoritmo de la News Feed podría cambiar nuestra cultura, influir en las elecciones y empoderar a los líderes nacionalistas. Y me preocupa que Mark se haya rodeado de un equipo que refuerza sus creencias en lugar de desafiarlas", señala el artículo de New York Times.

Hughes también propone dividir la compañía de las aplicaciones Instagram y WhatsApp, adquiridas en los últimos años.

