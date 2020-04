Ya casi no hay cerveza disponible por coronavirus, y va para largo

Ciudad de México.- Con un mes sin producción de cerveza en el país, la bebida ya escasea en varios estados de la República y la situación se agravará, pues de acuerdo con productores, falta al menos un mes para que las plantas puedan volver a la operación, y normalizar el abasto será otro reto que tomará más tiempo.

Las cervecerías son uno de los giros no esenciales que detuvieron operaciones desde la primera semana de abril por el decreto federal para frenar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

En un recorrido por autoservicios y tiendas de conveniencia de varias ciudades se constató que en algunas hay poca variedad de marcas y no tienen pedidos programados para este mes.



"Hasta finales de mayo nos traerían. No están trabajando", comentó personal de una tienda, donde sólo tenían algunas ediciones especiales de cervezas que incluyen copas o vasos, pero ya no cuentan con producto tradicional en lata.

En tiendas de conveniencia los refrigeradores también están vacíos o con dos o tres latas de cerveza, o de plano los han llenado con refrescos y otras bebidas.



Carlos Navas, director general de Cervecería Minerva, explicó que en las próximas semanas la gente notará aún más la escasez de la bebida, pues incluso los establecimientos que hoy cuentan con inventario no podrán absorber toda la demanda.



Si la prohibición de operaciones para las empresas no esenciales termina el 30 mayo, como establece el actual decreto federal, y no se amplía, las cervecerías podrían volver a operar a partir del 1 de junio y todavía tendría que pasar un tiempo para que se normalice la producción y abasto.



"Ya están empezando a hacer traspasos entre tiendas. Si ya están empezando las cadenas a hacer esos traspasos es porque ya no tienen producto que les ajuste y están viendo todos sus inventarios a nivel de tienda para ver stock en ciudades y llevar de un lugar a otro.



Entonces podríamos ver picos de un momento donde hay, y otro no", adelantó.



Para las artesanales, normalizar el abasto podría tomar un mes más después de reanudar la producción, mientras que para la cerveza industrial alcanzaría la normalización en menor tiempo.