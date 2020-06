Airbnb pierde en seis meses 12 años de trabajo: Brian Chesky

Anna Bautista

Ciudad de México.- La crisis en el sector turístico que trajo la pandemia de COVID-19 destruyó en sólo seis semanas el trabajo de 12 años que le tomó a Airbnb consolidarse, dijo Brian Chesky, CEO de la plataforma de hospedajes.

"Tardamos 12 años en construir Airbnb y lo perdimos casi todo en cosa de cuatro a seis semanas", dijo el directivo en un entrevista con CNBC, esta semana.

Para él, Airbnb se enfrenta a un futuro incierto debido a los temores de rebrotes que ya se están experimentando en todo el mundo.

"We spent 12 years building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of 4-6 weeks," says Airbnb CEO Brian Chesky. "Travel as we knew it is over. It doesn't mean travel is over, just the travel we knew is over, and it's never coming back."@cnbc @dee_bosa pic.twitter.com/BLjb9HH2Pe