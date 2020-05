Los bancos limitan créditos y las disposiciones de efectivo

Ciudad de México.- Ana, una tarjetahabiente de crédito de BBVA que se encuentra al corriente de sus pagos, no pudo efectuar la domiciliación de su servicio de televisión por cable.

"Estuve intentando por varios medios ver cuál era el problema, y el que me atendió en el banco dijo que era algo automático, que para cuidar mis finanzas. Total, que sigo teniendo saldo positivo pero sé que sigue el candado porque el cable me reporta que no pudo efectuar el cobro automático", mencionó la afectada.

Contar con una tarjeta de crédito puede ser útil para enfrentar emergencias; sin embargo, actualmente los recursos disponibles en ese instrumento pueden disminuir en cualquier momento que los bancos lo decidan.

Desde hace unos días, instituciones bancarias como Citibanamex, Banorte y BBVA anunciaron a sus clientes ajustes en las disposiciones de crédito.

La Asociación de Bancos de México señaló recientemente que hay bancos que han reducido hasta 50 por ciento la línea de crédito de sus tarjetahabientes para evitar aumento en las carteras vencidas y explicó que estas acciones corresponden al análisis que las instituciones financieras hacen de la capacidad de pago de sus usuarios.

En consultas por escrito, instituciones financieras explicaron que en cualquier momento pueden reducir las líneas de créditos de sus tarjetahabientes, pues esto se establece en los contratos.

En el caso de Citibanamex, clientes recibieron un aviso del banco en el que se indicaba que las disposiciones de efectivo en su tarjeta de crédito no estarían disponibles temporalmente.

"Esta medida se implementó para cuidar la salud financiera de nuestros clientes y evitar el sobreendeudamiento", dijo el banco en una consulta.

En el caso de Citibanamex, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente emitida bajo la modalidad de tarjeta establece en su cláusula 4 los términos y condiciones para disposición de efectivo con tarjeta de crédito.

Ahí determina que Citibanamex podrá restringir o limitar las disposiciones de efectivo de la línea de crédito, lo cual informará al cliente a través de su estado de cuenta.

Manuel tiene una cerrajería que cerró desde que inició la contingencia, por lo que su cuenta de depósito donde recibe los pagos de sus clientes no ha tenido ingresos.

Al querer retirar en un cajero automático con su tarjeta de crédito, le apareció en pantalla un mensaje que decía que el servicio no estaría disponible hasta nuevo aviso.

Julieta, es tarjetahabiente de Banorte y antes de la pandemia, el banco le redujo su línea de crédito. En sucursal le dijeron que eso se debe a que su gasto con tarjeta es muy pequeño.