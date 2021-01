Inversionista pierde millones de dólares en Bitcoin; olvidó su contraseña

Ciudad de México.- De entre las criptomonedas el Bitcoin es el más famoso y utilizado. Desde su creación ha tenido importantes repuntes, y también algunas estrepitosas caídas.

Aun así la moneda virtual ha conseguido mantener su demanda y cada vez más personas y empresas la aceptan para realizar transacciones.

Aquellas personas que vieron potencial en esta divisa desde sus inicios, la compraron y la conservaron, hoy deberían tener una fortuna, aunque no sirve de nada si olvidas la contraseña para ingresar a ellas.

¿Cuántas maneras se les ocurren de perder alrededor de 220 millones de dólares? Pues entre todo lo que puedan imaginar el simple hecho de perder un password se convirtió en una historia real que se ha hecho viral y se comenta en todo el mundo.

De acuerdo con The New York Times, Stefan Thomas se volvió famoso en los últimos días porque olvidó la contraseña de su billetera digital en donde tenía almacenadas unas 7 mil 2 criptomonedas, valoradas en aproximadamente 220 millones de dólares, aunque recordemos que por tratarse de una moneda digital independiente ha presentado importantes fluctuaciones en su valor.

Lo que le sucedió a Thomas es que decidió guardar las bitcoin en un disco duro IronKey, dispositivo de almacenamiento portátil tipo USB encriptado, el problema es que no puede recordar la contraseña, y solo tiene diez intentos para ingresar la unidad antes de que se bloquee, hasta ahora ya ha utilizado ocho.

Debido a los estrictos protocolos de seguridad de IronKey, si hace los dos intentos que le quedan, y falla, entonces la información almacenada se perderá para siempre.

La opción que le queda al hombre que es residente de San Francisco, Estados Unidos, es buscar a alguien que hackee la unidad, pero Thomas tendría que tener el tiempo y el dinero para que eso suceda.

Así ha compartido su triste historia:

“Un recuerdo doloroso. Espero que otros puedan aprender de mis errores. Pruebe sus copias de seguridad con regularidad para asegurarse de que sigan funcionando. Una onza de previsión podría haber evitado una década de arrepentimiento”, tuiteó.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.



That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z