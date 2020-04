Algunas cadenas de supermercados ofrecen horarios para adultos mayores

Ciudad de México.- Para evitar el riesgo de que los adultos mayores se contagien del Covid-19 al hacer sus compras en los supermercados, algunas tiendas destinaron horarios especiales para atenderlos en diferentes estados como Jalisco y Yucatán.

En general, las tiendas reciben a los adultos mayores en un horario de 8 a 10 de la mañana; son considerados un grupo vulnerable del virus, por lo que en este horario se destinan hasta dos cajas, según la afluencia de la tienda, para atender y cobrar exclusivamente a esta parte de la población.



Esta iniciativa ayuda a las personas a cuidarse entre ellos, aunque aún corren el riesgo del contagio.



"Se me hace muy bien para quienes nos queremos medio cuidar porque no nos cuidamos como es y yo siento que ellos (la tienda) pues ahorita nos cuidan, me parece una excelente idea que dediquen un tiempo para nosotros", expresó una persona mayor mientras esperaba pagar por sus productos.

El empleado consultado indicó que esto es una manera de mostrar a sus clientes que su salud es importante para la empresa. Aclaró que esta medida no excluye al resto de la población de comprar durante este horario.



Una de las tiendas que designó un horario especial para este grupo de la población es Soriana, que de 9 a 11 de la mañana dará preferencia para que realicen sus compras.



Mientras en Walmart, los empleados mencionaron que aún no tienen indicaciones si habrá un horario especial para clientes de la tercera edad.



Las tiendas recomiendan que sólo asista una personas por familia y mantengan una sana distancia. También que las personas que puedan ayudar a los adultos mayores a hacer sus compras lo hagan para evitar que salgan de sus casas y se expongan.