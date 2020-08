Cervecería Chapultepec cruza la frontera y se establece en San Antonio

Guadalajara.- La marca tapatía que se caracteriza por ofrecer más de 40 platos y bebidas al mismo precio, llega por primera vez a Estados Unidos.

No conforme con cubrir el territorio mexicano con cerca de 80 sucursales esparcidas por Puebla, Baja California, Sinaloa, Monterrey, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, San Luis, Colima, Guanajuato, Chiapas, Quintana Roo y Toluca; Cervecería Chapultepec abrió ayer las puertas de otra vitrina, ubicada en San Antonio, Texas.



"Hay dos maneras de afrontar la crisis, una es contraerse, contener y aguantar; y la otra es justo lo que hizo el grupo: tratar de seguir con los proyectos que ya se tenían en puerta.



"Esta apertura la habíamos planeado desde febrero, como ya teníamos el local rentado y habíamos iniciado la remodelación cuando se vino la pandemia, decidimos aventar toda la carne al asador e inaugurarla", señala Aldo de Anda, socio de la marca que generará 20 empleos directos con esta inauguración.

En las redes sociales de San Antonio, Texas, los internautas intercambiaron información sobre la apertura de la cervecería, y refirieron en particular su atractivo listado de precios que contempla uno mismo de 2.90 dólares por cada uno de los productos en venta. Igualmente comentaron sobre el tipo de platillos, exclusivamente mexicanos, hechos con recetas e ingredientes originales y tradicionales del país.

I ducked in for a look at the new Cervecería Chapultepec in SA. Everything's $2.90. Should be interesting. https://t.co/LodhakISzT