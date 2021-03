Cómo hacer un buen curriculum (y que los reclutadores lo noten)

Saber cómo hacer un curriculum y lograr que sea notado por reclutadores y empleadores, puede ser el primer paso para conseguir un buen trabajo.

Toma en cuenta que los empleadores reciben cientos de currículums prácticamente todos los días, por lo que tener un documento a medias, poco legible o con información deficiente, puede ser el primer filtro, cerrando puertas a puestos para los que quizá podrías ser el candidato perfecto.

Te compartimos estos consejos para que logres hacer que tu currículum destaque y una vez que lo tengas listo, puedas encontrar el trabajo perfecto para ti en este enlace.

Primero, decidamos qué tipo de currículum vas a realizar (de acuerdo a tus necesidades)

Conocemos tres tipos de currículum. Puedes elegir el que más te convenga o adaptar el tuyo a varios formatos para aplicar a diferentes trabajos.

Cronológico

Este es el más tradicional. Enlista tu experiencia relevante en el orden que ha sucedido (por años) y es más fácil de leer para la gente de mayor edad. Digamos que aplicas para un puesto donde tu empleador será alguien tradicional o conservador… es muy probable que este tipo de currículum le sea más digerible.

Funcional

Este se enfoca en tus habilidades como experiencia más que en tu experiencia laboral o académica como tal. Este ejemplo es un buen recurso si careces de experiencia previa en el campo al que aplicas, pero tus habilidades pueden dar el ancho, o si estarás cambiando de área a una donde no has estado antes. Es importante destacar esas habilidades que te podrán ayudar a desempeñar un trabajo y aprender rápidamente.

Mixto

Es una combinación de ambos formatos. Es una buena opción si no tienes un límite de espacio o si puedes hacer que toda la información se acomode de manera legible.

2. Crea un área de encabezado

Tu encabezado debe incluir: tu nombre, número de teléfono y un e-mail de contacto.

Utiliza un teléfono que puedas contestar en cualquier momento. Es mejor un celular que un número de casa. Si tienes un mensaje de buzón de voz, revisa que sea algo profesional y serio.

Utiliza un e-mail que puedas revisar constantemente.

Utiliza una dirección de e-mail profesional. Si tu correo personal sigue siendo el que hiciste en secundaria puede ser momento de cambiarlo. Es fácil ser descartado si tu correo se lee algo como: [email protected] . Tal vez sea momento de optar por una opción más sobre la línea de: [email protected]

3. Escribe un pequeño resumen introductorio

Trata de presentarte en uno o dos renglones donde hables de tu experiencia profesional, área de especialidad y principales habilidades. Mantenlo corto y sencillo pero suficientemente fuerte para ser tomado en cuenta.

Este paso no es mandatorio pero puede ser una buena opción en caso de que no cuentes con una amplia experiencia que hable por sí sola

4. Enlista tu experiencia o habilidades

Si elaborarás un currículum cronológico o mixto, enlista tu experiencia empezando por tu más reciente trabajo y de ahí para atrás.

Coloca el nombre del puesto y el lugar así como las fechas que estuviste en ellos.

No dudes en elaborar de manera breve sobre tus logros o ascensos dentro de la empresa.

Sé selectivo. No es necesario enlistar 10 trabajos pasados. Con los últimos tres o cuatro que sean realmente relevantes al puesto para el que aplicas es suficiente.

Elige las experiencias que más se adaptan al campo para el que aplicas. También puedes destacar las habilidades que empleabas en ese trabajo que se adapten ahora al que buscas.

No te preocupes si tu experiencia no está en una sola área profesional. Siempre se aprecia si el trabajador está empapado de diferentes áreas de desarrollo.

No te preocupes si durante algún tiempo estuviste desempleado, mantén tu orden cronológico solo con las fechas en las que adquiriste experiencia.

Un buen currículum te dará la ventaja

Si elaborarás un currículum funcional o mixto, enlista tus habilidades.

Inicia por nombrar la habilidad que consideras relevante para el puesto al que aplicas y a continuación, escribe una breve descripción de cómo fue que adquiriste esta habilidad, por qué consideras que la tienes, o cómo la puedes aplicar a tu vida profesional.

Recuerda enlistar habilidades que puedas aplicar al puesto. Por ejemplo, si aplicas a un puesto de ventas, a tu empleador le podría interesar que seas extrovertido, perseverante y respetuoso más que analítico y organizado. Sin embargo, si tu crees que una habilidad distinta puede ser relevante, no dudes en explicarlo en el breve renglón.

Hoy en día, agregar habilidades computacionales, digitales o de uso de software es una gran ventaja.

Si hablas más de un idioma y/o cuentas con certificaciones, anótalas también.

5. Enlista tus actividades

¿Qué actividades has realizado y qué rol jugaste o juegas en ellas?

Este es un buen apartado para mostrar tu experiencia en puestos de liderazgo, tu espíritu filántropo con eventos de voluntariado, o cualquier tipo de experiencia que consideres que ha aportado a tu desarrollo personal aunque no sea en el ámbito académico o profesional.

6. Enlista tu educación

Agrega un listado de tus últimos grados escolares. En qué especializaste tus estudios y si consideras buena idea agregar tu promedio de salida (si este fue sobresaliente), siempre es bienvenido.

Empieza por el grado de estudios más reciente que cursaste.

También puedes agregar cursos, diplomados, seminarios, y otro tipo de experiencias académicas que hayan definido este ámbito de tu vida.

7. Si has recibido algún premio, anótalo.

Ya sean premios académicos, locales, estatales, nacionales o de algún empleador, si has recibido reconocimientos de terceras personas, a tu empleador le puede interesar.

No te preocupes si no los tienes, esta sección es solo un extra pero no es de ninguna manera obligatoria.

8. Comparte algunos de tus intereses personales

Esta sección también es opcional, sin embargo, puede ayudar a mostrarte como una persona íntegra ante tus empleadores y es muy frecuente que tus entrevistadores las usen como excusa para romper el hielo haciendo la entrevista más amena.

Si eliges agregar esta sección, habla sobre intereses que te hayan ayudado a crecer como persona. “Ver la tele” o “Salir de fiesta” no son buenas opciones. Mejor habla de temas como por ejemplo: “Practicar deportes en equipo” o “Meditar”.

Sigue estos pasos para que destaque tu currículum

Cómo entregar o presentar tu currículum

El cómo lo entregas es tan importante como el documento en sí. Por eso, es buena idea hacer caso de los siguientes consejos.

Trabaja tus textos en word o algún procesador de textos donde puedas hacer ajustes fácilmente, pues este es un documento que constantemente tendrás que estar actualizando. Cuando tus textos estén listos, es recomendable usar alguna de las herramientas en línea que te entregan formatos de curriculums muy atractivos para que tu llenes con la información tomada de tu propio documento. Así, tu currículum será mucho más limpio y presentable, y seguramente dará una buena primera impresión.

Algunas páginas que te pueden ayudar en esto son:

onlinecv.es - Podrás crear una cuenta gratuita y elegir de entre docenas de formatos muy atractivos.

micvideal.es - Una página similar donde podrás elegir entre diferentes formatos y te guiará paso por paso sobre la información que debes elegir.

3. Una vez que tengas todo listo, descarga tu currículum como PDF. Este es el formato preferido por los empleadores pues lo pueden abrir desde cualquier dispositivo y tu información no se verá alterada, chueca o deformada.

Es recomendable guardar tu PDF con un nombre de archivo legible y que sea fácil de administrar para tu reclutador. Por ejemplo, puedes poner tu nombre seguido de la palabra “currículum” o “CV” y el año al que corresponde: juan-pérez-CV-2021.pdf

IMPORTANTE: Verifica tu ortografía. Llegar con un currículum que tiene faltas de ortografía es como llegar a una entrevista con comida entre los dientes. Revísalo e incluso pide ayuda de alguien que conozcas y tengas la confianza que podrá identificar algún pequeño detalle.

4. Al enviarlo por correo, coloca el PDF de tu currículum como archivo adjunto. En el asunto puedes poner tu nombre seguido de la palabra “Currículum” o hablar sobre el puesto al que aplicas. En el cuerpo del correo puedes aprovechar para presentarte y agradecer al empleador por su consideración para el puesto.

5. Por último, imprime tu currículum. Ten varias copias de buena calidad y a la mano por si es necesario. Si elegiste un formato que usa colores, imprime a color. Elige un papel de calidad. Este tipo de cosas se aprecian y hacen que destaques ante otros aplicantes. Lleva un par de copias en un folder a tu entrevista aunque ya la hayas enviado por correo antes. Si tu entrevistador lo solicita, se la puedes entregar para que vayan revisando punto por punto durante la misma entrevista.

¡Y listo! El resto es tuyo. Te deseamos mucha suerte en tu búsqueda. Recuerda siempre llevar la mejor actitud, muéstrate proactivo y optimista, sé puntual y siempre recuerda estar presentable para tu entrevista.

Encuentra el trabajo que buscabas en nuestra página de clasificados. Estás a un clic de tu próxima oportunidad. ¡Ve a este enlace!





