¿Cómo obtener las semanas cotizadas IMSS en 2020?

¿Te vas a pensionar? Entonces, conocer cuántas semanas cotizadas IMSS sumaste en tu vida laboral es un cálculo que debes hacer ya. El trámite por internet es fácil y rápido: lo único que tienes que tener a la mano es tu CURP, tu Número de Seguridad Social (NSS) y una dirección de correo electrónico a donde llegará el resultado de tu consulta.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social existen tres modalidades que debes tener presente antes de iniciar este trámite en línea ya sea a través de tu computadora o teléfono celular. Las modalidades son:

Debes elegir la opción A si únicamente has cotizado en el IMSS; la opción B si has cotizado en el IMSS y el ISSSTE (porque fuiste burócrata o trabajador al servicio del Estado); o la opción C si no estás de acuerdo con las semanas cotizadas que calculó previamente.

Modalidad A. Constancia de Semanas Cotizadas

Esta es la modalidad que la mayoría de las personas necesitan. Sirve tanto para calcular tu pensión como para hacer uso de servicios médicos o recibir el apoyo de Maternidad o solicitar tu Crédito Infonavit. Sigue las siguientes instrucciones:

Para crear un nuevo usuario:

Ingresar al portal de semanas cotizadas IMSS Escribe tu CURP, Escribe tu NSS y Escribe tu Correo Electrónico Escribe en la casilla los caracteres que aparecen en la imagen amarilla Haz click en “continuar”

El sistema te llevará a una nueva pantalla de semanas cotizadas. Una vez que estés ahí:

Haz click en semanas cotizadas.

En la nueva pantalla,

Escribe en la casilla los caracteres que aparecen en la imagen amarilla Haz click en “continuar”

Tu documento aparecerá en pantalla, haz clic en descargar para que el archivo se descargue en tu celular o computadora.

Modalidad B. Constancia de Semanas Cotizadas IMSS-ISSSTE

Sigue los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la modalidad A. El sistema te llevará a una nueva pantalla de semanas cotizadas. Una vez que estés ahí: Haz click sobre Trámite de Portabilidad IMSS-ISSSTE Sigue las instrucciones en pantalla.

Modalidad C. Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas.

Sigue los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la modalidad A.

El sistema te llevará a una nueva pantalla de semanas cotizadas. Una vez que estés ahí:

Haz click sobre Registro de Aclaración de Semanas Cotizadas Ingresa el motivo de la aclaración Agrega el archivo PDF de tu NSS Agrega el Archivo PDF de tu Credencial del INE o identificación oficial

En los campos solicitados, agrega la relación laboral que el IMSS no esté reconociendo (te va a pedir Razón Social, Domicilio, Entidad, Municipio, Registro Patronal. En este paso, podrás también agregar un documento que compruebe la relación laboral que no te ha sido reconocida, aunque agregar ese documento no es obligatorio

Haz click en continuar Haz click en aceptar En una nueva pantalla aparecerá el folio de tu trámite. Guárdalo para darle seguimiento. Haz click en finalizar.

Para saber sobre los avances de tu aclaración:

Sigue los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la modalidad A.

El sistema te llevará a una nueva pantalla de semanas cotizadas. Una vez que estés ahí:

Haz click sobre Consulta Estado de tu Trámite

En esta sección, aparecerán tus aclaraciones. Cada una te indica la subdelegación que se está haciendo cargo y la fecha de la posible resolución de tu caso.

¿Cuántos años son 1250 semanas cotizadas?

Unas 1,250 semanas cotizadas IMSS equivale a 25 años de trabajo continuo con uno o más patrones. Esta suma de años te da derecho a una Pensión por Cesantía si la solicitas entre los 60 y 64 años. O una Pensión por Vejez a partir de los 65 años. Este esquema se enmarca en la modalidad conocida como Régimen 97, es decir, aplica para quienes hayan empezado a cotizar en 1997. Y no se te entregan recursos del Estado mexicano o del gobierno. Se toman de tus ahorros en Afore.

¿Cómo puedo cotizar más en el IMSS?

Si has dejado de cotizar en el IMSS pero deseas seguir haciéndolo, puedes inscribirte a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio realizando el trámite respectivo en internet o en ventanilla.

Este trámite no tiene costo y se puede realizar en persona o mediante carta poder.

Para hacerlo necesitas:

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria. Documento original que contenga el Número de Seguridad Social (NSS). Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio (Original y Copia). Recibo de pago de la cuota obrero patronal correspondiente (Original y copia).

Tus documentos pueden ser recibidos en la subdelegación del IMSS de tu localidad, de lunes a viernes, de 08:00 a 15:30 horas.